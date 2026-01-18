Ληστεία στο Μικρολίμανο: Εισέβαλε στο κατάστημα με μπαλτά και απέσπασε 12.000 ευρώ

Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (18/1), περίπου στις 11:00, σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Μικρολίμανο Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άγνωστος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και φορώντας κράνος εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας μπαλτά.

Ακινητοποίησε με τη βία την 23χρονη υπάλληλο και την έδεσε με πλαστικά δεματικά.

Στη συνέχεια αφαίρεσε από το ταμείο το ποσό των 12.000 ευρώ και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Παρά τις άμεσες αναζητήσεις των αστυνομικών στην ευρύτερη περιοχή, ο δράστης δεν εντοπίστηκε.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, η οποία διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.