Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Προφυλακιστέοι 6 από τους κατηγορούμενους

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορούμενων ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με συνήγορο υπεράσπισης, τρεις από τους κατηγορούμενους αποδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Τιθορέα. Για τις υπόλοιπες ληστείες που αποδίδονται στην ομάδα, επέλεξαν να μην τοποθετηθούν, τηρώντας το δικαίωμα της σιωπής.

Την ίδια ώρα, σοβαρή ένταση επικράτησε στο προαύλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων. Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης, ενώ ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό μέσα και γύρω από το δικαστικό μέγαρο.

Βαριές οι κατηγορίες εις βάρος των συλληφθέντων για την ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για σωρεία κακουργηματικών πλημμεληματικών πράξεων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα),

διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα),

ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα),

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα),

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα),

παράνομη οπλοφορία,

παράνομη κατοχή όπλων,

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση,

βία κατά υπαλλήλων και

παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ