Ληστεία στα ΕΛΤΑ Μαραθώνα: Η στιγμή που ο δράστης πλησιάζει το κατάστημα

Ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στον Μαραθώνα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (6/4), την ώρα που ο δράστης παραμένει άφαντος.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Star έφερε στη δημοσιότητα -από κάμερες της περιοχής- μία φωτογραφία, όπου αποτυπώνεται ο ληστής των ΕΛΤΑ στον Μαραθώνα, να πλησιάζει το υποκατάστημα.

Στο σχετικό ντοκουμέντο φαίνεται ο δράστης με τζόκεϊ καπέλο, σακίδια πλάτης και αθλητική περιβολή να εισέρχεται στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ και, υπό την απειλή όπλου, να αρπάζει άγνωστο χρηματικό ποσό από την ταμία της επιχείρησης.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι, όταν έκλεινε η επιχείρηση. Ο δράστης της ληστείας, όπως ειπώθηκε, ακινητοποίησε την υπάλληλο και άρπαξε τις εισπράξεις, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με κατεύθυνση την οδό Οινόης, προς το ομώνυμο δημαρχείο της περιοχής.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.