Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (11/5) στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, με τις αρχές να αναζητούν τους δράστες.

Όπως διευκρινίζουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα ανέρχονται στους τέσσερις, και φέρεται να χρησιμοποίησαν «βαρύ» οπλισμό κατά τη διάρκεια της ενέργειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν δύο από τους δράστες εισέβαλαν στο υποκατάστημα φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Με την εντολή «πέστε όλοι κάτω», τρομοκρατημένοι οι τρεις υπάλληλοι και οι δύο πελάτες βρέθηκαν κάτω από την απειλή όπλων, ενώ ο ένας από τους ληστές, οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ, τους επέβλεπε.

Ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα: Διέφυγαν με 200.000 ευρώ οι δράστες

Ο δεύτερος δράστης, επίσης με την απειλή όπλου οδήγησε έναν από τους υπαλλήλους στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο φαίνεται πως απέσπασαν -περίπου- 200.000 ευρώ.

Μετά από 20 λεπτά και, λίγο πριν ολοκληρωθεί η ληστεία, ένας τρίτος από την ομάδα των δραστών κατέφτασε στην είσοδο της τράπεζας, και κραδαίνοντας ένα γεμάτο καλάσνικοφ κρατούσε τις πόρτες ανοιχτές προκειμένου να διαφύγουν οι συνεργοί του.

Οταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε μπήκαν σε ΙΧ όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός και διέφυγαν προς τη Λιβαδειά.

Οι κάτοικοι της Κάτω Τιθορέας, την ίδια ώρα, περιγράφουν τους ληστές ως επικίνδυνους, άνετους στη δράση τους και πολύ οργανωμένους.

Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από lamianow.gr