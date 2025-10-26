Ληστεία σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Εδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Σκηνές τρόμου έζησε το βράδυ του Σαββάτου 62χρονος στον Πειραιά, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο διαμέρισμά του στην οδό Καραολή και Δημητρίου προκειμένου να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο του σπιτιού λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις βρέθηκαν μέσα, ακινητοποίησαν τον 62χρονο και τον έδεσαν στα άνω και κάτω άκρα με σχοινί.

Ακολούθως, έκλεψαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άνδρας, αν και σοκαρισμένος, δεν φέρει τραυματισμούς.