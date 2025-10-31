Ληστεία με μια νεκρή στη Σαλαμίνα - Έφερε χτύπημα στο κεφάλι από μπουκάλι

Αιματηρή ληστεία με μια γυναίκα νεκρή σημειώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα, Παρασκευή (31/10) στη Σαλαμίνα.

Η ληστεία έγινε μέσα στο σπίτι της επί της οδού Ικάρων 31, στη Σαλαμίνα.

Το παράθυρο της οικίας βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε ένα χτύπημα στο κεφάλι από μπουκάλι.

Τις Αρχές φέρονται να ειδοποίησαν περίοικοι οι οποίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Ασφάλειας, ενώ διενεργούνται έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ