Λουτράκι: Πώς σημειώθηκε η ληστεία με καλάσνικοφ - «Χτύπησαν» την ώρα ανεφοδιασμού του ΑΤΜ των ΕΛΤΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών της ένοπλης ληστείας σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Λουτράκι.

Λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Πέμπτης, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έσπασαν με βαριοπούλα την τζαμαρία του καταστήματος και εισέβαλαν στον χώρο των ΕΛΤΑ.

Έπειτα, υπό την απειλή καλάσνικοφ, ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους και άρπαξαν το ποσό των 32.000 ευρώ. Η ληστεία σημειώθηκε την ώρα που οι εργαζόμενοι ανεφοδίαζαν το ΑΤΜ με χρήματα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι οι δράστες είχαν οργανώσει την επίθεσή τους και γνώριζαν τις κινήσεις του προσωπικού.

Αμέσως μετά την αρπαγή των χρημάτων, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε όχημα που τους περίμενε και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ληστεία με καλάσνικοφ στο Λουτράκι: Έρευνες και πιθανά σενάρια

Οι αστυνομικοί έκτοτε, συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και καταθέσεις μαρτύρων, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχει και κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ έχουν στηθεί μπλόκα σε κομβικά σημεία.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με παρόμοιες ένοπλες ληστείες που σημειώθηκαν το 2025, όπως στην Κατοχή Μεσολογγίου και τη Δάφνη Καλαβρύτων, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης και τον βαρύ οπλισμό.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται εντατικά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

