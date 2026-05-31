Λιποθύμησε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια θείας λειτουργίας

Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αισθάνθηκε αδιαθεσία και σύμφωνα με πληροφορίες λιποθύμησε, κατά τη διάρκεια θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε συνοδεία περιπολικού της ελληνικής αστυνομίας στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής

Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση η Αρχιεπισκοπή αναφέρει:

«Από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συλλειτούργησε κατά την Εορτή της Πεντηκοστής μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Θεοφ. Επισκόπου Φωκαίας κ. Ιωάννου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς.

Κατά το τέλος του M. Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία, λόγω του ιδιαίτερα βεβαρυμένου προγράμματός του και της υπερβολικής ζέστης των ημερών.

Για προληπτικούς λόγους, ο Σεβασμιώτατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλεως, απ’ όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής».



