Λιοσίων: Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η 16χρονη - «Αντιλήφθηκε τους γονείς της»

Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η υγεία της 16χρονης, η οποία παρασύρθηκε από μηχανή στην οδό Λιοσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως λέει η μητέρα της, η 16χρονη αποσωληνώθηκε και ξεκίνησε να έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Αναλυτικότερα, η μητέρα της 16χρονης περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τα πρώτα σημάδια επικοινωνίας στο νοσοκομείο με την κόρη της.

Η κατάσταση της υγείας της 16χρονης

«Αντιλήφθηκε εμάς τους γονείς της, δεν μιλάει ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, εγώ θα είμαι δίπλα της συνέχεια», δήλωσε η μητέρα.

Όπως έγινε γνωστό, η 16χρονη συνεχίζει να δίνει μάχη στο νοσοκομείο, ωστόσο πλέον υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της υγείας της, καθώς έχει αποσωληνωθεί και παρουσιάζει κινητικότητα.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική χαρακτηρίζουν την εξέλιξη οι γιατροί μετά τα βαρύτατα τραύματα που υπέστη.

Στη φυλακή ο 16χρονος οδηγός για το ατύχημα στη Λιοσίων

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 16χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτου παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά την ανήλικη στην οδό Λιοσίων.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο ανήλικος οδηγός προφυλακίστηκε, ενώ για τον, επίσης, ανήλικο συνεπιβάτη της μοτοσικλέτας δεν διατάχθηκε προσωρινή κράτηση. Αντ’ αυτού, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Συγκεκριμένα, οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα, καθώς και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ.