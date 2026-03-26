Λήμνος: Νεκρός 67χρονος που έπεσε με το όχημά του στη θάλασσα

Αναστάτωση προκλήθηκε την Πέμπτη στη Λήμνο, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Το δυστύχημα στη Λήμνο

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού και ένας εξ αυτών έπεσε στη θάλασσα και ανέσυρε τον 67χρονο άνδρα που ήταν μέσα στο όχημα χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με πληροφορίες.

Για το περιστατικό, ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό ο άνδρας ήταν μόνος του στο IX.

Το αυτοκίνητο παραμένει στη θάλασσα, ενώ αναμένεται η ανέλκυσή του.