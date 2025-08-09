Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών και γονέων - Παρασύρθηκαν με SUP στα ανοιχτά

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην παραλία Πλατύ της Λήμνου, όταν εννέα ανήλικοι που έκαναν όρθια κοπηλασία (SUP) παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από ανέμους 7-8 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τα παιδιά, κατανεμημένα σε τρεις σανίδες, βρέθηκαν γρήγορα εκτός ασφαλούς ζώνης. Στην προσπάθειά τους να τα βοηθήσουν, οι γονείς και δύο ακόμη λουόμενοι εγκλωβίστηκαν και εκείνοι στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών: στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος, ναυαγοσωστικό, δύο περιπολικά οχήματα και ελικόπτερο Super Puma. Μετά από περίπου 40 λεπτά επιχείρησης, όλοι οι εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, υπό τα χειροκροτήματα λουομένων.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς και ο υπεύθυνος των ναυαγοσωστών για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς στην παραλία δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με πληροφορίες από MEGA TV