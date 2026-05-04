Λήμνος: Ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία - Πόσο θα διαρκεί το ταξίδι

Η Λήμνος αποκτά ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία από το φετινό καλοκαίρι και ειδικότερα με το λιμάνι του Τσανάκκαλε, σύμφωνα με ανακοίνωση που έγινε γνωστή την Κυριακή.

Η εξέλιξη αυτή, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό στο νησί του βορείου Αιγαίου, γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον έπαρχο Λήμνου, Αποστόλη Κουτσογιάννη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Η Λήμνος προστέθηκε στη μηχανή κρατήσεων! Από χθες, η Λήμνος είναι πλέον διαθέσιμη στη μηχανή κρατήσεων της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας, ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Τουρκία!».

Όπως φαίνεται από την ανάρτηση, το ταξίδια θα διαρκεί 2,5 ώρες.

Η ανάρτηση του έπαρχου της Λήμνου, Αποστόλη Κουτσογιάννη: