Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό δύτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού για τον απεγκλωβισμό δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως τις μεταδίδει ο ΑΝΤ1, πρόκειται για 34χρονο δύτη, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε υποθαλάσσιο πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων. Τις αρχές φαίνεται πως ειδοποίησε φίλος του, με τον οποίο είχαν μεταβεί μαζί στο σημείο.

Ο ίδιος κατάφερε να βγει από το νερό, ωστόσο ο 34χρονος παρέμεινε εγκλωβισμένος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού, καθώς και ιδιώτες δύτες, οι οποίοι επιχείρησαν να τον εντοπίσουν και να τον ανασύρουν.

Παρά το γεγονός ότι ο δύτης εντοπίστηκε, φαίνεται πως παρασύρθηκε ξανά σε μεγαλύτερο βάθος, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να μην έχει καταστεί δυνατή η ανάσυρσή του.

