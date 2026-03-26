Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ποιος ήταν ο 34χρονος δύτης - Κάμερα κατέγραψε τις τελευταίες του στιγμές

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, καθώς την Τετάρτη εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος στο «Πηγάδι του Διαβόλου» η σορός του.

Ο 34χρονος την Κυριακή είχε πάει για κατάδυση με φίλο του στο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, ωστόσο κάποια στιγμή δεν επέστρεψε στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες οι οποίες συνεχίστηκαν όταν την Τρίτη βρέθηκαν φιάλη οξυγόνου, βατραχοπέδιλο και μία μηχανή τύπου σκούτερ στο δεύτερο λιμανάκι Βουλιαγμένης, και στη συνέχεια την Τετάρτη βρέθηκε η σορός του 34χρονου σε μεγάλο βάθος.

Ωστόσο λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στο σημείο, η επιχείρηση ανάσυρσης θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί πιθανότατα το Σάββατο.

Οι διασώστες, σύμφωνα με το Mega, βρήκαν την κάμερα του δύτη, η οποία φαίνεται να κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου και τις προσπάθειές του να ανέβει στην επιφάνεια.

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ποιος ήταν ο 34χρονος δύτης

Ο 34χρονος Πλάτωνας, είχε διαγράψει μια αξιόλογη πορεία, ξεκινώντας την καριέρα του ως κυβερνήτης στην Πολεμική Αεροπορία και συνεχίζοντας στην πολιτική αεροπορία.

Πέρα από την επαγγελματική του πορεία όμως, αφιέρωνε μεγάλο μέρος του χρόνου του στις καταδύσεις.

Ήταν δύτης με σημαντική εμπειρία, έχοντας αφιερώσει αμέτρητες ώρες στην εξερεύνηση του βυθού και γνωρίζοντας σε βάθος τις ιδιαιτερότητες των περιοχών που επέλεγε.

Παράλληλα, είχε μεγάλη αγάπη για τις μηχανές, παρακολουθούσε αγώνες και του άρεσε να ταξιδεύει με τη μηχανή του, όπως λένε οι φίλοι του.

Φως για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και η εξέταση του καταδυτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε όταν έχασε τη ζωή του.