Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη

Τη σορό του 34χρονου δύτη, ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (22/3), κατάφερε να εντοπίσει το απόγευμα της Τετάρτης ομάδα δυτών στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Υπενθυμίζεται πως, κατά τη διάρκεια των χθεσινών ερευνών στο δεύτερο λιμανάκι Βουλιαγμένης, είχε βρεθεί φιάλη οξυγόνου, βατραχοπέδιλο και μία μηχανή τύπου σκούτερ.

Όπως μεταδίδει σχετικά η ΕΡΤ, η σορός του 34χρονου δύτη βρισκόταν σε μεγάλο βάθος, γεγονός που δεν επέτρεψε την άμεση ανάσυρσή της σήμερα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι, λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στο σημείο, η επιχείρηση ανάσυρσης θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί πιθανότατα το Σάββατο.