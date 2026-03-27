Λιμανάκια Βουλιαγμένης: «Δεν μπορούσε να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος, προσπαθούσε 40 λεπτά»

Σε σοκ βρίσκεται ο φίλος του 34χρονου δύτη, που εντοπίστηκε νεκρός στο «Πηγάδι του Θανάτου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Ο 28χρονος, που προσπαθεί να συνέλθει από τον χαμό του φίλου του, περιέγραψε με λεπτομέρειες στην κατάθεσή του στο Λιμενικό τόσο τη στιγμή που ο 34χρονος παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, αλλά και τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να τον σώσει.

Όπως ανέφερε, όταν βούτηξαν αρχικά υπήρχε ένα ήπιο ρεύμα προς τη σήραγγα. Ο 34χρονος, που είχε εμπειρία στο σημείο, πλησίασε περισσότερο την είσοδο, όμως ξαφνικά το ρεύμα ενισχύθηκε και άρχισε να τον τραβά προς τα μέσα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, παρά την απόσταση μόλις λίγων μέτρων που τους χώριζε.

Ο 28χρονος βγήκε στην επιφάνεια για να καλέσει βοήθεια και επέστρεψε αμέσως με εξοπλισμό, προσπαθώντας να τον προσεγγίσει. Αρχικά χρησιμοποίησε ένα λεπτό σχοινί με πλωτήρα, το οποίο έφτασε στον 34χρονο, όμως έσπασε όταν προσπάθησαν να τραβηχτούν. Στη συνέχεια βρήκε ένα πιο χοντρό σχοινί και επιχείρησε ξανά να τον ανασύρει, ενώ έβλεπε τον φίλο του να παλεύει για αρκετή ώρα με το ρεύμα, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει.

Η προσπάθεια διάσωσης κράτησε περίπου 40 λεπτά, με τον ίδιο να κινδυνεύει επίσης όταν υποχώρησε το σημείο από το οποίο κρατιόταν. Τελικά, εξαντλημένος και χωρίς άλλες επιλογές, άφησε το δικό του σκούτερ και μια εφεδρική φιάλη να παρασυρθούν προς τον φίλο του, ελπίζοντας να τον βοηθήσουν να κρατηθεί μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: «Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια» υποστήριξε ο 28χρονος

«Σκοπός δεν ήταν να πάμε πιο βαθιά, να συνεχίσουμε στην τρύπα, γιατί έχει ένα φθαρμένο, σιδερένιο κιγκλίδωμα. Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσυρε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε τρία μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο», φέρεται να κατέθεσε αρχικά ο 28χρονος.

«Αφού είδα ότι παρασύρθηκε κατάλαβα ότι χρειάζεται να καλέσω βοήθεια. Αναδύθηκα, βρήκα τρεις κοπέλες και έναν κύριο, τους είπα ότι ο φίλος μου παρασύρθηκε, τους ζήτησα να καλέσουν το 112 και ξανακατέβηκα με ένα σκοινί. Όταν έφτασα στα σιδερένια κιγκλιδώματα κρατήθηκα με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλα από την τσέπη μου το φουσκωτό μπαλόνι που είχα δεμένο με ένα καρούλι με λεπτό σκοινί και το άφησα να το παρασύρει το ρεύμα», συνέχισε.

«Όση ώρα έκανα αυτή την προσπάθεια έβλεπα τον 34χρονο να κουνάει τον φακό του, αλλά δεν είχα καλή οπτική επαφή μαζί του. Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί και εκείνη τη στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει και εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε», συμπλήρωσε.

«Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά, για περίπου 40 λεπτά», φέρεται να υποστήριξε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του.

«Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια», κατέληξε.

Με πληροφορίες από STAR