Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Αύριο η ανάσυρση της σορού του δύτη

Μία ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα σπηλαιοδυτών πρόκειται το πρωί του Σαββάτου να βουτήξουν στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης για να ανασύρουν τη σορό του άτυχου 34χρονου δύτη.

Το σημείο θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα παραθαλάσσια περάσματα της χώρας και αποκαλείται «το Πηγάδι του Διαβόλου».

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος δύτης παρασύρθηκε από τα επικίνδυνα ρεύματα και εγκλωβίστηκε.

Η επιχείρηση ανάσυρσης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη και υψηλού ρίσκου από τους δύτες που θα επιχειρήσουν στο σημείο.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του δύτη

Όπως αναφέρει το MEGA, εδώ και 4 ημέρες τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σχοινιά ειδικής αντοχής.

Με τη χρήση αυτών των σημείων στήριξης οι δύτες θα επιχειρήσουν να κινηθούν με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον με πολύ μικρή ορατότητα.

«Ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε στα 10 πρώτα μέτρα του σπηλαίου. Δεν μπορούσε να βγει λόγω της έντασης και της δύναμης του νερού, που πήγαινε προς τα μέσα, λόγω της ρουφήχτρας», ανέφερε στο MEGA o δύτης Λευτέρης Κουταλάς.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα, κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από τον καιρό, τα ρεύματα και την θολότητα του βυθού.

Η τραγωδία στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Ο 34χρονος την Κυριακή είχε πάει για κατάδυση με φίλο του στο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, ωστόσο κάποια στιγμή δεν επέστρεψε στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες οι οποίες συνεχίστηκαν όταν την Τρίτη βρέθηκαν φιάλη οξυγόνου και βατραχοπέδιλο στο δεύτερο λιμανάκι Βουλιαγμένης, και στη συνέχεια την Τετάρτη βρέθηκε η σορός του 34χρονου σε μεγάλο βάθος.

Οι διασώστες φέρεται να βρήκαν την κάμερα του δύτη, η οποία φαίνεται ότι κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου και τις προσπάθειές του να ανέβει στην επιφάνεια.