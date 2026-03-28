Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη - Γιατί ήταν δύσκολη η επιχείρηση

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη που εντοπίστηκε νεκρός στον βυθό στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Η ομάδα των σπηλαιοδυτών ξεκίνησε την ανάσυρση του δύτη στην επιφάνεια, λίγο μετά τις δέκα το πρωί του Σαββάτου.

Η επιχείρηση για τον 34χρονο τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής μέσα στο αποκαλούμενου «Πηγάδι του Διαβόλου» διήρκησε 4 ώρες.

Ομάδα πέντε ειδικά εκπαιδευμένων σπηλαιοδυτών, καταδύθηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά δύσκολη και υψηλού ρίσκου, από τους δύτες που επιχείρησαν στο σημείο.

Η δυσκολία της επιχείρησης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

«Υπάρχει ένα σπήλαιο εκεί που τελειώνει το πηγάδι, σε ένα συγκεκριμένο σημείο το ρεύμα είναι πάρα πολύ δυνατό. Τον πέρασε από αυτό το σημείο, που είναι πάρα πολύ δυνατό το ρεύμα και στενό και δεν μπορούσε να επιστρέψει, δεν μπλέχτηκε. Εγκλωβίστηκε δηλαδή μέσα στο σπήλαιο, ούτε στα σχοινιά μπλέχτηκε που ακούω, ούτε τίποτα απολύτως», σύμφωνα με δήλωση του δύτη Λευτέρη Κουταλά σε τηλεοπτικό σταθμό.

Φωτ. Eurokinissi

Εδώ και 4 ημέρες τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες δέθηκαν σκοινιά υψηλής αντοχής.

Μέσα από αυτά τα σημεία στήριξης, οι δύτες κατάφεραν να κινηθούν με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον όπου η ορατότητα αγγίζει το μηδέν.

Η διάρκεια της επιχείρησης ανάσυρσης επηρεάστηκε άμεσα από τον καιρό και τα ρεύματα στο σημείο.

Η τραγωδία

Ο 34χρονος την Κυριακή είχε πάει για κατάδυση με φίλο του στο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, ωστόσο κάποια στιγμή δεν επέστρεψε στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες οι οποίες συνεχίστηκαν όταν την Τρίτη βρέθηκαν φιάλη οξυγόνου και βατραχοπέδιλο στο δεύτερο Λιμανάκι Βουλιαγμένης, ενώ την Τετάρτη βρέθηκε η σορός του 34χρονου σε μεγάλο βάθος.

Οι διασώστες φέρεται να βρήκαν την κάμερα του δύτη, η οποία φαίνεται ότι κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου.