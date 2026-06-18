LiFO Portraits: Εγκαινιάστηκε η μεγάλη φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στην τέχνη του πορτρέτου

Εγκαινιάστηκε με επιτυχία το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου η πέμπτη έκθεση της LiFO Portraits, μίας σειράς που έδωσε εικόνα και λόγο σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του πολιτισμού.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε ένα τοπόσημο της ΔΕΗ, στις ιστορικές εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Νέου Φαλήρου και μεταξύ των παρευρεθέντων ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος, η ηθοποιός Ξένια Καλογεροπούλου, η ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου, η εικαστικός Ρένα Παπασπύρου, ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο ηθοποιός Νίκος Καραθάνος, η ερμηνεύτρια Μαρίνα Σάττι και ο φωτογράφος, Άγγελος Μπράτης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τον οποίον υποδέχθηκαν η υπουργός Πολιτισμού, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο εκδότης της εφημερίδας LiFO, Στάθης Τσαγκαρουσιάνος και η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, προέβη σε σχετική δήλωση για τα εγκαίνια της έκθεσης LiFO Portraits: «Από αυτούς τους χώρους είναι διαλεγμένοι οι επίλεκτοι άνθρωποι της τέχνης, που παρουσιάζονται σήμερα εδώ. Είναι μία ιδιαίτερα υποβλητική ατμόσφαιρα, η οποία σε κάνει να χαρείς τη σπουδαία δουλειά που έχει γίνει από το περιοδικό και από τη ΔΕΗ».

«Σήμερα, λοιπόν, εδώ απολαύσαμε την τέχνη της φωτογραφίας, γνωρίσαμε καλύτερα φυσιογνωμίες του καλλιτεχνικού κόσμου μέσα από τα πορτρέτα τους, μέσα από την ακινητοποιημένη στιγμή της φυσιογνωμίας τους και είδαμε πόσο πολύ δένει ένα παλιό εργοστάσιο με τη σύγχρονη τέχνη», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συνεχάρη το περιοδικό Lifo και τη ΔΕΗ για την εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, με τον σπουδαίο ποιητή, Τίτο Πατρίκιο, και τη μεγάλη ηθοποιό, Ξένια Καλογεροπούλου στο LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η υπουργός Πολιτισμού και η Ξένια Καλογεροπούλου συζητούν στο LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συζητά με τη μεγάλη ερμηνεύτρια, Χάρις Αλεξίου στο LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγείται στη φωτογραφική έκθεση του LiFO Portraits, σε ένα τοπόσημο της ΔΕΗ, στις ιστορικές εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Νέου Φαλήρου / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και η ηθοποιός Ξένια Καλογεροπούλου, στο LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

LiFO Portraits: Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας παρέστη στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «LiFO Portraits» στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Νέου Φαλήρου, όπου τον υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο εκδότης της εφημερίδας LiFO Στάθης Τσαγκαρουσιάνος και η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ Σοφία Δήμτσα.

Ακολούθησε ξενάγηση, μετά το τέλος της οποίας, ο κύριος Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στον ατμοηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ στο Φάληρο, ο οποίος λειτούργησε ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το περιοδικό Lifo παρουσιάζει 35 πορτρέτα ανθρώπων της τέχνης, που έχουν φωτογραφηθεί από εξαιρετικούς φωτογράφους.

Kαι έτσι, μέσα στην ατμόσφαιρα ενός μηχανουργείου, στην ατμόσφαιρα ενός εργοστασίου, που ο χρόνος δεν έπαψε να τη διατηρεί, αναδύεται και μία άλλη μορφή δημιουργίας, η συγγραφική, η εικαστική, η λογοτεχνική, η σκηνοθετική, η τέχνη της υποκριτικής.

Από αυτούς τους χώρους είναι διαλεγμένοι οι επίλεκτοι άνθρωποι της τέχνης, που παρουσιάζονται σήμερα εδώ. Είναι μία ιδιαίτερα υποβλητική ατμόσφαιρα, η οποία σε κάνει να χαρείς τη σπουδαία δουλειά που έχει γίνει από το περιοδικό και από τη ΔΕΗ - η οποία στηρίζει την εκδήλωση - και μας δίνει και ένα μήνυμα για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν πολιτιστικά αυτά τα διατηρητέα μνημεία της βιομηχανικής εποχής.

Σήμερα, λοιπόν, εδώ απολαύσαμε την τέχνη της φωτογραφίας, γνωρίσαμε καλύτερα φυσιογνωμίες του καλλιτεχνικού κόσμου μέσα από τα πορτρέτα τους, μέσα από την ακινητοποιημένη στιγμή της φυσιογνωμίας τους και είδαμε πόσο πολύ δένει ένα παλιό εργοστάσιο με τη σύγχρονη τέχνη.

Ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα το περιοδικό Lifo και τη ΔΕΗ που συνδιοργάνωσαν αυτή την ωραία εκδήλωση και να πω ότι αξίζει τον κόπο, όσο υπάρχει αυτή η έκθεση, να την επισκεφθούμε, για να αντιληφθούμε πτυχές και πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα σε έναν βιομηχανικό χώρο με υποβλητική ατμόσφαιρα».

Ο Δημήτρης Πουλικάκος ένα από τα πορτρέτα που αναδείχθηκαν στην έκθεση του LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Η ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, μέσα από τον φακό του φωτογράφου Θανάση Κρίση, είναι ένα από τα πορτρέτα του LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Το πορτρέτο της ηθοποιού, Λένας Κιτσοπούλου, ανάμεσα σε αυτά που παρουσιάστηκαν στο πέμπτο, κατά σειρά, LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

To LiFO Portraits έχει ως σκοπό να δώσει εικόνα και λόγο σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνικού πολιτισμού / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Η χειραψία του Κωνσταντίνου Τασούλα, Προέδρου της Δημοκρατίας, με τον Τίτο Πατρίκιο έξω από το LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Τι είναι το LiFO Portaits

Τριάντα πέντε προσωπικότητες στάθηκαν μπροστά στον φακό 12 φωτογράφων στην πέμπτη έκδοση της σειράς LiFO Portraits. Μιας σειράς που έδωσε εικόνα και λόγο σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνικού πολιτισμού.

Τα Portraits ήταν και παραμένουν με συνέπεια ένας φόρος τιμής και μια υπόκλιση στους Έλληνες δημιουργούς και στα έργα τους.

Μετά από 4 χρόνια, 4 συλλεκτικά τεύχη, εκατοντάδες φωτογραφίσεις και κείμενα αφιερωμένα σε αυτούς που συνέδεσαν άρρηκτα τη ζωή τους με την τέχνη και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, τα Portraits επιστρέφουν, αυτήν τη φορά όχι μόνο σε έντυπη μορφή αλλά και με μια έκθεση σε ένα τοπόσημο της ΔΕΗ, τις ιστορικές εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Ν. Φαλήρου.

Προσωπικότητες κάθε ηλικίας από όλο το φάσμα των τεχνών και του πολιτισμού, που συγκροτούν ένα ακαταμάχητο ψηφιδωτό της ελληνικής δημιουργίας, συναντιούνται σε αυτήν την έκθεση σε ένα περιβάλλον ιστορικής και βιομηχανικής μνήμης, αλληγορικά συνδέοντας την πνευματικότητα με τη χειρωνακτική εργασία.

Δώδεκα σπουδαίοι Έλληνες φωτογράφοι συναντήθηκαν για πρώτη ή πολλοστή φορά με αυτά τα 35 πρόσωπα και μέσα από τον φακό τους ανέδειξαν αλλιώτικες όψεις, αδιόρατες λεπτομέρειες, αθέατες πλευρές, παραδίδοντάς μας μια νέα, αναγεννημένη δημιουργικά εικόνα αυτών των προσώπων που γνωρίζουμε και συνδεόμαστε μαζί τους μέσα από την τέχνη τους – κάθε απεικόνισή τους συντηρεί το μυστήριο και τον μύθο τους.

Oι φωτογράφοι: Πηνελόπη Γερασίμου, Όλγα Δέικου, Γεράσιμος Δομένικος, Παναγιώτης Καδίγκος, Κοσμάς Κουμιανός, Θανάσης Κρίκης, Aνδρέας Σιμόπουλος, Eβίτα Σκουρλέτη, Πάρις Ταβιτιάν, Costas Coutayar, Freddie F., Julian Mommert.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε χειραψία με τον εκδότη του LiFO, Ευστάθιο Τσαγκαρουσιάνο, κατά την έκθεση LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Τασούλας και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ξεναγουνται στο LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας στέκεται στο πορτρέτο με τη Λίνα Κιτσοπούλου για το LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Στιγμιότυπο από την ξενάγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, στο LiFO Portraits / Φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας / Θοδωρής Μανωλόπουλος