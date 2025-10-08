Λήδα Μανθοπούλου: «Πάγωσα όταν διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας»

Για τη ζωή μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας, μίλησε σε νέα συνέντευξή της, η Λήδα Μανθοπούλου.

Η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου, Λήδα, το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε καλεσμένη μέσω βιντεοκλήσης, στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» της ΕΡΤ.

Η νεαρή Ελληνίδα αθλήτρια Παραολυμπιακών Αγώνων, η οποία πριν λίγες ημέρες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Παγκόσμιο Παραστίβου, μίλησε μεταξύ άλλων για τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Πάγωσα όταν διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Υπήρχε ένα εξάμηνο μέσα στο νερό, που δεν έκανα καθόλου στίβο, καθόλου πρωταθλητισμό, καθόλου αθλητισμό γιατί υπήρχαν γιατροί που μου είπαν θα έχω θέματα με το σώμα μου αργότερα, ότι θα πονάω», ανέφερε αρχικά η Λήδα Μανθοπούλου.

«Μου είπαν να μην το συνεχίσω όλο αυτό. Κάνω ένα άθλημα που είναι μόνο έκρηξη. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ», συνέχισε.

Τα 100 μέτρα είναι ο βασιλιάς του στίβου. Υπάρχουν καταπονήσεις αλλά εντάξει όπως υπάρχουν σε όλους τους αθλητές υπάρχουν και σε μένα. Υπάρχουν πόνοι αλλά εντάξει. Στα 5 μου ξεκίνησα τον αθλητισμό και στα 7 τον στίβο», κατέληξε.