Λιβαδειά: Αγριογούρουνα κάνουν νυχτερινή παρέλαση

Είκοσι αγριογούρουνα παρελαύνουν μέσα στην πόλη της Λιβαδειάς, σαν να βρίσκονται στο δάσος.

Oπως αναφέρεται στο lamiareport.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που στην ίδια περιοχή, εμφανίζονται τα συγκεκριμένα ζώα. Ο υπερπληθυσμός των αγριογούρουνων, που σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι υβρίδια, τα έχει οδηγήσει σε αναζήτηση τροφής σε αμιγώς αστικές περιοχές.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, με αφορμή τις συχνές θεάσεις τους εντός αστικού ιστού έχει επισημάνει ότι δεν πρέπει να πανικοβληθούμε εάν τυχόν τα συναντήσουμε.

-Αν είστε μέσα σε αυτοκίνητο, πατήστε φρένο και ακινητοποιήστε το αμάξι. Επίσης σβήστε τα φώτα ειδικά τα μεγάλα.

-Αν είστε με τα πόδια, απλώς κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας πάνω από 10 μέτρα, και μην κάνετε περίεργους θορύβους ή μην προσπαθήστε να το τρομοκρατήσετε για να φύγει.

Οι αγριόχοιροι επισημαίνει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, είναι ζώα που θέλουν να εξερευνούν και μετακινούνται αρκετά τις νυχτερινές ώρες.