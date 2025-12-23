Λευτέρης Πανταζής: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Τι δήλωσε

Εξιτήριο, μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο, πήρε χθες Δευτέρα (22/12) ο Λευτέρης Πανταζής, αφού φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο λόγω υπερκόπωσης.

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την περιπέτεια υγείας του, περιγράφοντας τα εξής: «Υπερκόπωση. Έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Σαν μία λιποθυμία ήταν. Ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα».

«Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δεν με έπαιρνε κανείς, ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου και αυτό μου φτάνει» είπε στη συνέχεια ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής.

Λευτέρης Πανταζής: Οι οδηγίες των γιατρών του

«Οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου, γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά και επειδή εγώ είμαι και ξέρεις, θέλω να τα κάνω όλα τέλεια "δεν χρειάζεται τόσο πολύ" μου λέει» συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πανταζής, για να περιγράψει το ωράριο ύπνου του.

«Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι και να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 ημέρες. Κοιμόμουν 2-3 ώρες την ημέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε εμάς».

«Δυστυχώς, η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε» σημείωσε καταληκτικά ο Λευτέρης Πανταζής.



