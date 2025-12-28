Λευτέρης Πανταζής: «Κουράστηκα πολύ» - Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη νοσηλεία του

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή του πραγματοποίησε ο Λευτέρης Πανταζής, μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Λευτέρης Πανταζής την Τρίτη πήρε εξιτήριο μετά από τέσσερις ημέρες στο νοσοκομείο, καθώς φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο λόγω υπερκόπωσης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής χρειάστηκε να νοσηλευτεί για λίγο αφού το απαιτητικό του πρόγραμμα εξάντλησε τον οργανισμό του, προκειμένου να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Το βράδυ του Σαββάτου μάλιστα, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», σημειώνοντας αρχικά «όλα καλά Δόξα το Θεώ».

«Κουράστηκα πολύ. Είχα 15 ημέρες πολύ λιγοστό ύπνο» συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πανταζής.

Σημειώνεται ότι στις πρώτες του δηλώσεις μετά το εξιτήριο, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πως «οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου, γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά και επειδή εγώ είμαι και ξέρεις, θέλω να τα κάνω όλα τέλεια "δεν χρειάζεται τόσο πολύ" μου λέει».

«Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι και να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 ημέρες. Κοιμόμουν 2-3 ώρες την ημέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε εμάς. Δυστυχώς, η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε» είχε σημειώσει καταληκτικά ο Λευτέρης Πανταζής.