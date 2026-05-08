Σε επιχείρηση περισυλλογής ενός μυστηριώδους μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους (USV) προχώρησαν ψαράδες από τη Βασιλική Λευκάδας, όταν εντόπισαν το μαύρο ταχύπλοο μέσα σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο, γνωστό και ως Κάβος της Κυράς.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον στις ελληνικές Αρχές ασφαλείας, καθώς πρόκειται για μία ασυνήθιστη περίπτωση εντοπισμού στρατιωτικού τύπου μη επανδρωμένου θαλάσσιου μέσου σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Μαΐου, όταν αλιείς της περιοχής αντιλήφθηκαν την παρουσία του σκάφους σε δυσπρόσιτο σημείο της ακτογραμμής.

Όπως αναφέρεται, το μη επανδρωμένο σκάφος είχε ακόμη σε λειτουργία τον κινητήρα του κατά τη στιγμή του εντοπισμού του, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την προέλευση και την αποστολή του.

Οι ψαράδες προσέγγισαν με προσοχή το USV, το ασφάλισαν και στη συνέχεια το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου παραδόθηκε αρχικά στο Λιμενικό Σώμα και στη συνέχεια στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την εξέταση του σκάφους, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.

Λευκάδα: Τι είναι το σκάφος-drone που εντόπισαν ψαράδες

Το σκάφος περιγράφεται ως μικρού μεγέθους, μαύρου χρώματος και υψηλών ταχυτήτων, φέροντας εξοπλισμό που παραπέμπει σε στρατιωτικού τύπου μη επανδρωμένη πλατφόρμα.

Το συγκεκριμένο USV (Unmanned Surface Vehicle) είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές, όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, επισημαίνει το Mega.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ