Λευκάδα: Στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μεταφέρεται τουρίστρια - Βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ μεταφέρεται η τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το ατύχημα, η 52χρονη βρισκόταν στους καταρράκτες Νυδριού στη Λευκάδα, όταν βράχος ο οποίος αποκολλήθηκε, έπεσε στο κεφάλι της με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να τη σταθεροποιήσουν και τη διασωλήνωσαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δρομολογήθηκε άμεσα η μεταφορά της στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο εξοπλισμένο κατάλληλα για περιπτώσεις όπως αυτή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ