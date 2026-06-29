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Λευκάδα: Στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μεταφέρεται τουρίστρια - Βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της

Η 52χρονη βρισκόταν στους καταρράκτες Νυδριού στη Λευκάδα

The LiFO team
The LiFO team
ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΑ ΒΡΑΧΟΣ ΜΕΘ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ μεταφέρεται η τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το ατύχημα, η 52χρονη βρισκόταν στους καταρράκτες Νυδριού στη Λευκάδα, όταν βράχος ο οποίος αποκολλήθηκε, έπεσε στο κεφάλι της με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να τη σταθεροποιήσουν και τη διασωλήνωσαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δρομολογήθηκε άμεσα η μεταφορά της στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο εξοπλισμένο κατάλληλα για περιπτώσεις όπως αυτή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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