Λευκάδα: Σκάφος-drone εντοπίστηκε από ψαράδες

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/5) στη Λευκάδα, όταν ψαράδες εντόπισαν ένα μαύρο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) να κινείται στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Το σκάφος-drone βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο και οι ψαράδες το μετέφεραν ρυμουλκώντας το στο λιμάνι της Βασιλικής.

Λευκάδα: Έρευνες από το Λιμενικό

Το περιστατικό έχει αναλάβει πλέον το Λιμενικό Σώμα με τη συνδρομή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ερευνάται επίσης, εάν στο σκάφος υπάρχει ποσότητα εκρηκτικών ενώ σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ.

Το συγκεκριμένο USV (Unmanned Surface Vehicle) είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές, όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, επισημαίνει το Mega.

Ακόμα, δεν έχει γίνει γνωστό πώς βρέθηκε το εν λόγω μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας στα ελληνικά ύδατα.