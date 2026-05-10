Λευκάδα: Ουκρανικής κατασκευής το θαλάσσιο drone - Εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά του

Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα περίπου 100 κιλά εκρηκτικά, που περιείχε το σκάφος - drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.

Το μυστηριώδες αυτό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος, εντοπίστηκε από ψαράδες μέσα σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο, γνωστό και ως Κάβος της Κυράς στη Λευκάδα και μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού για περαιτέρω εξέταση.

Πρόκειται για μία ασυνήθιστη περίπτωση εντοπισμού στρατιωτικού τύπου μη επανδρωμένου θαλάσσιου μέσου σε ελληνικά χωρικά ύδατα και οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Λευκάδα: Ουκρανικής κατασκευής το θαλάσσιο drone

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για drone ουκρανικής κατασκευής, όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ανήκει στις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Ένα βασικό σενάριο είναι ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις της Ουκρανίας, η οποία εδώ και καιρό προσπαθεί να επεκτείνει τον υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία και σε θαλάσσιες περιοχές εκτός Μαύρης Θάλασσας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται ότι ουκρανικά ναυτικά drones έχουν ήδη πραγματοποιήσει επιθέσεις σε ρωσικά πλοία, μεταξύ άλλων και σε περιοχές της Μεσογείου, στοχεύοντας τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο.

Τέλος, το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ελλάδα, καθώς εγείρονται ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας υποδομών, ενώ εξετάζεται σοβαρά το πώς το drone έφτασε στην περιοχή και αν μεταφέρθηκε από πλοίο ή με άλλο τρόπο.



