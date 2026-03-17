Λέσβος: Σταματά η αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού

Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου διακόπτεται η αγορά γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σε όλη τη Λέσβο, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, ο οποίος επιβεβαιώθηκε επίσημα χθες, Δευτέρα, σε μονάδα βοοειδών στη βόρεια Λέσβο.

Στο πλαίσιο της κρίσης, αγροτικοί συνεταιρισμοί και σύλλογοι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 9:30 το πρωί έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, την ώρα που στο εσωτερικό θα πραγματοποιείται σύσκεψη για τη διαχείριση της ζωονόσου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχει κυβερνητικό κλιμάκιο υψηλού επιπέδου, με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα, τον βουλευτή του κυβερνητικού κόμματος Χαράλαμπο Αθανασίου, τη Γενική Διευθύντρια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η απαγόρευση αφορά περίπου 9.000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, που παράγουν συνολικά 60-70 τόνους γάλακτος ημερησίως, με τιμή αγοράς περίπου 1,45 ευρώ το κιλό. Το γάλα είτε τυροκομείται σε μονάδες της Λέσβου είτε μεταφέρεται εκτός νησιού.

«Πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή της κτηνοτροφίας στη Λέσβο», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κτηνοτρόφος και πρόεδρος της κοινότητας Λεπετύμνου, Θέμης Καμμένος.

«Από την Πέμπτη θα πετάμε τεράστιες ποσότητες γάλακτος καθημερινά, ενώ τα αρνιά θα μείνουν απούλητα λόγω του Πάσχα. Ακόμη και στο νησί δεν θα μπορούν να πουληθούν, καθώς απαγορεύεται η σφαγή και η διάθεσή τους».

Αφθώδης πυρετός: Τι είναι

Ο αφθώδης πυρετός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής νόσος που προσβάλλει ζώα με διχαλωτές οπλές, όπως βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες και χοίρους.

Προκαλείται από ιό της οικογένειας Picornaviridae και μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία μέσω άμεσης επαφής μεταξύ ζώων, μολυσμένων επιφανειών, οχημάτων, ρούχων, ζωοτροφών, ακόμα και μέσω του αέρα σε μικρές αποστάσεις.

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, σιελόρροια και χαρακτηριστικές επώδυνες φλύκταινες (άφθες) στο στόμα, στη γλώσσα, στα ούλα και στα άκρα των ζώων, που οδηγούν σε δυσκολία στη σίτιση και στη βάδιση. Η θνησιμότητα σε ενήλικα ζώα είναι σχετικά χαμηλή, όμως η νόσος προκαλεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις λόγω απώλειας παραγωγής γάλακτος, βάρους και αναπαραγωγικής ικανότητας, ενώ σε νεαρά ζώα μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Σημειώνεται ότι ο αφθώδης πυρετός δεν θεωρείται επικίνδυνος για τον άνθρωπο υπό κανονικές συνθήκες και δεν μεταδίδεται μέσω κατανάλωσης σωστά επεξεργασμένων ζωικών προϊόντων.

Ωστόσο, σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, αντιμετωπίζεται ως νόσος υψηλής επικινδυνότητας για την αγροτική οικονομία, με αυστηρά πρωτόκολλα περιορισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποχρεωτική θανάτωση μολυσμένων κοπαδιών.