Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι Μυτιλήνης - Έκτακτη σύσκεψη αύριο στο υπουργείο

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, καλεί τους εκπροσώπους κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου σε επείγουσα σύσκεψη, την ώρα που η κινητοποίηση των παραγωγών στο νησί συνεχίζεται, με φόντο την κρίση που προκαλεί ο αφθώδης πυρετός.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:00 το πρωί, στο υπουργείο.

Το νησί πλήττεται σημαντικά, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τόσο στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού όσο και στη βιωσιμότητα του κλάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλα τυροκομεία έχουν σταματήσει να παραλαμβάνουν γάλα, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για τους κτηνοτρόφους.

Λέσβος: Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων στο νησί

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις στη Μυτιλήνη συνεχίστηκαν για τρίτη ημέρα, με κτηνοτρόφους και παραγωγούς να προχωρούν στον αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης, διαμαρτυρόμενοι για τις επιπτώσεις των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ζωονόσου στην οικονομία του νησιού.

Οι κτηνοτρόφοι έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμανιού, αποτρέποντας την αποβίβαση φορτηγών από τα πλοία, πολλά από τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, κυρίως τρόφιμα. Ωστόσο, επιτρέπεται κανονικά η αποβίβαση και η επιβίβαση επιβατών, καθώς και ΙΧ αυτοκινήτων.

Εικόνες από τον αποκλεισμό του λιμανιού Μυτιλήνης:

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στη Λέσβο / Φωτ.: Eurokinissi

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ