Λέσβος: Έληξε η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Έληξε σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, το πρωί, η κατάληψη της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού στη Μυτιλήνη της Λέσβου, από κτηνοτρόφους.

Η κατάληψη ολοκληρώθηκε μετά την άφιξη στο λιμάνι της Μυτιλήνης του πλοίου της γραμμής Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη «Νήσος Χίος».

Αποχώρησαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι

Με παρέμβαση του Λιμενάρχη Μυτιλήνης και του Αστυνομικού Διευθυντή Λέσβου ζητήθηκε από μικρή ομάδα κτηνοτρόφων που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο λιμάνι να αποχωρήσουν αφού ένας τέτοιος μικρός αριθμός διαμαρτυρομένων δεν δικαιολογεί την κατάληψη του χώρου.

Αποτέλεσμα ήταν οι κτηνοτρόφοι να αποχωρήσουν και να ξεκινήσει άμεσα η εκφόρτωση των φορτηγών με εμπορεύματα που βρίσκονταν στο πλοίο και στη συνέχεια η προμήθεια της αγοράς με τα απαραίτητα για τη λειτουργία της προϊόντα.

Η παράταση της κινητοποίησης των κτηνοτρόφων έχει οδηγήσει σε συσσώρευση φορτίων και σε αδυναμία μεταφοράς βασικών προϊόντων.

Οι επιπτώσεις είναι πλέον ορατές στα ράφια, καθώς σούπερ μάρκετ αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τροφοδοσίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ήδη ελλείψεις σε βασικά είδη. Ιδιαίτερα εκτεθειμένα είναι τα ευπαθή προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά, τα οποία αλλοιώνονται όταν δεν διακινούνται έγκαιρα.

Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και στην τροφοδοσία κρέατος και πουλερικών, καθώς η μεταφορά τους εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία των φορτηγών που παραμένουν εκτός πλοίων. Η περιορισμένη τοπική παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, επιδεινώνοντας την κατάσταση.