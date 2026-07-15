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Λέσβος: Νεκρές δυο γυναίκες σε τροχαίο – Στον ίδιο δρόμο έχασαν τη ζωή τους πρόσφατα δύο νεαροί

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας

The LiFO team
The LiFO team
ΛΕΣΒΟΣ ΝΕΚΡΕΣ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΤnews
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Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Λέσβο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το συμβάν, το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η μία από τις δύο γυναίκες κατέληξε επί τόπου, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, που μετέδωσαν την είδηση, υπενθύμισαν ότι σχεδόν στο ίδιο σημείο, στα τέλη Μαΐου, είχε σημειωθεί άλλο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, με θύματα δύο νεαρά αγόρια.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, stonisi.gr

 
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