Λέσβος: Αθώοι οι διασώστες μέλη ΜΚΟ που κατηγορούνταν για διευκόλυνση παράνομης εισόδου μεταναστών

Αθώους έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου και τους 24 κατηγορουμένους που την περίοδο της προσφυγικής κρίσης (2015 – 2018) δραστηριοποιούνταν στη Λέσβο μέσω της οργάνωσης ERCI διασώζοντας μετανάστες στη χώρα.

Η υπόθεση εκκρεμούσε επί μια επταετία και είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, ενώ κατηγορούμενοι ήταν μεταξύ άλλων και γνωστοί διασώστες μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, όπως η Σάρα Μαρντίνι, ο Σον Μπίντερ και ο Νάσος Καρακίτσος.

Οι κατηγορίες εις βάρος των 24 ατόμων και η αθωωτική απόφαση

Οι κατηγορούμενοι εθελοντές και εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων αντιμετώπιζαν σοβαρές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος όπως:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που ταυτίστηκε με την ανάλογη πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας, η δραστηριότητα της ERCI εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο των επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στη Λέσβο εκείνη την περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, ένας δικαστής έκρινε ότι δεν ήταν ένοχοι, λέγοντας ότι ο στόχος τους «δεν ήταν να διαπράξουν εγκληματικές πράξεις, αλλά να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια». Οι εισαγγελείς είχαν ήδη ζητήσει την αθώωσή τους, επικαλούμενοι έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων και επισημαίνοντας ότι ένας από τους κατηγορούμενους ειδοποιούσε τακτικά τις λιμενικές αρχές για τα σκάφη που πλησίαζαν.

Η υπόθεση αυτή ήταν η δεύτερη φορά που οι ελληνικές αρχές άσκησαν δίωξη εναντίον των εθελοντών. Το 2023, αθωώθηκαν σε ξεχωριστή υπόθεση που περιελάμβανε κατηγορίες σχετικές με κατασκοπεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Deutsche Welle