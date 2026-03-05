Λέρος: Τι φέρεται να κατέθεσε η μητέρα του 18χρονου που δολοφόνησε τον πατέρα του

Ο 18χρονος από τη Λέρο που ομολόγησε ότι ευθύνεται για τη δολοφονία του πατέρα του, εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του, σύμφωνα με συγγενή του.

Κατά πληροφορίες του Star, ο συγγενής φέρεται να σχολίασε ότι «το παιδί δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει, τη μία κλαίει και την άλλη είναι ψύχραιμο».

Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, μεταφέρουν επίσης, πως η μητέρα του 18χρονου από τη Λέρο φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ότι: «Έχω τρία παιδιά, τον 18χρονο και δύο ακόμη ηλικίας 5 και 10 ετών. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ δύσκολες μέσα στο σπίτι. Για πολλά χρόνια υπήρχαν εντάσεις. Συνεχείς καυγάδες, λεκτικές επιθέσεις και υποτιμήσεις από τον σύζυγό μου προς τον μεγαλύτερο γιο μας ακόμη και για ασήμαντες αφορμές».

Η μητέρα του 18χρονου αναφέρθηκε σε περιστατικά ξυλοδαρμού του μεγαλύτερου από τα παιδιά της, αλλά και την καταγγελία της η οποία οδήγησε στη σύλληψη του συζύγου της.

«Πολλές φορές ο γιος μας έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του, ήταν κάτι που συνέβαινε καθημερινά. Υποχρέωνε τον μεγάλο μας γιο από τα επτά του χρόνια να εργάζεται μαζί του. Το 2022 όταν ο γιος μου ήταν 12 ετών έγινε μεγάλος καυγάς. Ο σύζυγός μου τον χτύπησε πολύ, κινδύνεψε η ζωή του παιδιού.

Τότε τον κατήγγειλα στο Χαμόγελο του Παιδιού και την αστυνομία. Συνέλαβαν τον σύζυγό μου αλλά λίγο αργότερα, ο Εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ήταν άλλος άνθρωπος. Από το 2022 στο σπίτι ήταν ένας άγιος», φέρεται να είπε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Λέρος: Τι υποστήριξε ο 18χρονος

Σε βάρος του 18χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία σε κατάσταση ήρεμης ψυχικής διάθεσης, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν ομόφωνα να αφεθεί ελεύθερος με μοναδικό όρο την υποχρεωτική παρακολούθηση συνεδριών με ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός επανέλαβε στην απολογία του ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του και περιέγραψε αναλυτικά τη συμπλοκή που προηγήθηκε του τραγικού περιστατικού.

