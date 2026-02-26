Λέρος: Νεκρός 50χρονος με τραύμα στο κεφάλι

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) ένας 50χρονος κάτοικος της Λέρου, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 50χρονος έφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι και, παρά τη διακομιδή του στη νοσηλευτική μονάδα του νησιού, έφυγε από τη ζωή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας, το οποίο συλλέγει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ «φως» στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή, μετά την παραγγελία για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής που δόθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο 50χρονος άνδρας στη Λέρο βρέθηκε βαριά τραυματισμένος στην επιχείρηση, την οποία διαθέτει μαζί με άλλα δύο άτομα κι ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΕΡΤ