Λέρος: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ειδοποιήσει από το 2021 για την κακοποίηση του 18χρονου

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε δελτίο Τύπου για το αιματηρό περιστατικό στη Λέρο, όπου ένας 18χρονος ομολόγησε πως σκότωσε τον πατέρα του.

Το «Χαμόγελο», μεταξύ άλλων, αναφέρει πως στις 26 Αυγούστου 2021, έλαβε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS1056 αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

«Βάσει της αναφοράς 12χρονος υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού» επισημαίνει επίσης η Μη Κυβερνητική Οργάνωση για το συμβάν στη Λέρο.

Λέρος: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το συμβάν

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη δολοφονία 50χρονου στη Λέρο από τον γιο του

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια!

Σαν κοινωνία ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

Τα σημάδια που αγνοήθηκαν - Πώς οδηγηθήκαμε στο παιδί - θύτη

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2026

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λέρο και ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας με τον πιο βάναυσο τρόπο τις παθογένειες ενός συστήματος που απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει δύο ανθρώπινες ζωές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 26 Αυγούστου 2021 έλαβε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS1056 αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

Βάσει της αναφοράς 12χρονος υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού.

Η οικογένεια είχε δύο ακόμα μικρότερα παιδιά.

Πέντε χρόνια μετά, γινόμαστε όλοι κοινωνοί αυτού του φρικτού εγκλήματος, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι αρμόδιες Αρχές είχαν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Σήμερα, θρηνούμε έναν νεκρό. Αλλά δίπλα του, θρηνούμε και μια ακόμα χαμένη ψυχή: ενός 18χρονου παιδιού, που από θύμα κακοποίησης, οδηγήθηκε στο να γίνει θύτης, κουβαλώντας για πάντα το βάρος ότι σκότωσε τον πατέρα του. Πίσω του, αφήνει δύο ακόμα ανήλικα αδέρφια, ηλικίας σήμερα περίπου 10 και 7 ετών, που μένουν ορφανά, αν όχι από γονείς, σίγουρα από μια φυσιολογική ζωή.

Η υπόθεση της Λέρου δεν είναι απλώς ένα ακόμα έγκλημα. Είναι μια τραγική υπενθύμιση της αποτυχίας μας. Είναι η απόδειξη ότι όταν οι κραυγές για βοήθεια πνίγονται στη γραφειοκρατία, το αποτέλεσμα είναι πάντα τραγικό.

Σήμερα, η κοινωνία οφείλει να κάνει μια βαθιά αυτοκριτική. Να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να φτάσει στο σημείο να σκοτώνει τον γονιό του, ενώ οι αρχές γνώριζαν εδώ και χρόνια την εκρηκτική κατάσταση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα είναι δίπλα στην οικογένεια και τα παιδιά, στηρίζοντάς τα ώστε να ξεπεράσουν την ανείπωτη αυτή τραγωδία.