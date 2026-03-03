Λέρος: Ελεύθερος ο 18χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του

Ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου πατέρα του, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στην Κω, την Τρίτη.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία σε κατάσταση ήρεμης ψυχικής διάθεσης, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν ομόφωνα να αφεθεί ελεύθερος με μοναδικό όρο την υποχρεωτική παρακολούθηση συνεδριών με ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος επανέλαβε στην απολογία του ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του και περιέγραψε αναλυτικά τη συμπλοκή που προηγήθηκε του τραγικού περιστατικού.

Η κατάθεση της μητέρας

Η μητέρα του ανηλίκου κατέθεσε επί ώρες στις αρχές, αναφερόμενη στις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και σε ένα μακροχρόνιο ιστορικό εντάσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε και το γεγονός ότι στην οικογένεια υπάρχουν ακόμη δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 5 και 10 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, όταν πατέρας και γιος φέρονται να διαπληκτίστηκαν έντονα και να εκτόξευσαν αντικείμενα ο ένας προς τον άλλον. Ένα μεταλλικό εργαλείο τραυμάτισε θανάσιμα τον 50χρονο στο κεφάλι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αρχικά, ο 18χρονος φέρεται να παρουσίασε το περιστατικό ως ατύχημα, ζητώντας βοήθεια από εργαζόμενους συνεργείου. Ωστόσο, μετά την ενημέρωση της Αστυνομίας και την έρευνα που ακολούθησε, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με στοιχεία που ήρθαν στο φως, οι καβγάδες πατέρα και γιου είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια και είχαν καταγραφεί σε αναφορές τόσο προς την Ελληνική Αστυνομία όσο και προς το «Χαμόγελο του Παιδιού». Όπως αποκάλυψε ο οργανισμός, το 2021 είχε καταγγελθεί περιστατικό συστηματικής κακοποίησης του τότε 12χρονου παιδιού από τον πατέρα του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία του ανηλίκου.

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση.