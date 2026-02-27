Λέρος: «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω» φέρεται να είπε στις Αρχές ο 18χρονος που ομολόγησε το έγκλημα

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα, για την πατροκτονία που σημειώθηκε την Πέμπτη στη Λέρο και έχει συγκλονίσει το νησί της.

Ο 18χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την πολύκροτη υπόθεση, φέρεται να ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον 50χρονο.

Συγκεκριμένα, η σχέση τους ήταν ανέκαθεν τεταμένη με συνεχείς καβγάδες και ο 18χρονος είχε βιώσει δύσκολες καταστάσεις μέσα στην οικογένεια, σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες από το παρελθόν.

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε εκπομπή του STAR, ο δημοσιογράφος του lerosnews.gr και aigaiotv, Νίκος Ιγνατίδης, μιλώντας για το έγκλημα, ανέφερε πως ο 18χρονος είπε στους αστυνομικούς: «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω».

Φωτ. από το σημείο που σημειώθηκε το έγκλημα στη Λέρο / lerosnews.gr

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 18χρονος φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στους συμμαθητές του ότι ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του. Το 2021 υπήρξε καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τη συμπεριφορά του πατέρα, ενώ τον Αύγουστο του 2022 φέρεται να επιτέθηκε στον τότε ανήλικο γιο του, προκαλώντας του τραυματισμό.

Παρά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως και η μητέρα του 18χρονου είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για σκληρή συμπεριφορά, και παρότι η κατάσταση στο σπίτι βελτιώθηκε, οι εντάσεις μεταξύ πατέρα και γιου συνέχισαν.