Λεπτοσπείρωση στη Ζάκυνθο: Εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης ανιχνεύθηκε στη Ζάκυνθο, καθώς 56χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική του Γενικού Νοσοκομείου με πολυοργανική ανεπάρκεια.

Η ΕΡΤ μεταδίδει πως αύριο, Παρασκευή, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, στις οποίες έχει υποβληθεί ο 56χρονος στη Ζάκυνθο, για να διαπιστωθεί εάν νοσεί με λεπτοσπείρωση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος εργάζεται στον πρωτογενή τομέα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Λεπτοσπείρωση στη Ζάκυνθο: Νοσούσε πυρετό επί 10 ημέρες

Τις τελευταίες 10 ημέρες, ο 56χρονος νοσούσε με πυρετό, ωστόσο δεν είχε μεταβεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα για να υποβληθει στις απαιτούμενες εξετάσεις.

Αξίζει να ειπωθεί πως στη Ζάκυνθο είναι ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα, καθώς μόνο τον περασμένο Απρίλιο επιβεβαιώθηκαν τέσσερα κρούσματα λεπτοσπείρωσης, με το 1 εξ' αυτών να είναι θανατηφόρο.

Στο σημείο είχε σπεύσει και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ το οποίο έλαβε μέρος σε κλειστή σύσκεψη για τη διαχείριση της κατάστασης.

Λεπτοσπείρωση στη Ζάκυνθο: Ποιοι πρέπει να προσέχουν

Η λεπτοσπείρωση είναι βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο. Όπως εξήγησε, πηγές μετάδοσης δεν είναι μόνο τα τρωκτικά, αλλά και ζώα, όπως σκύλοι και βοοειδή. Θεωρητικά οποιοσδήποτε μπορεί να νοσήσει, ωστόσο αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται στην ύπαιθρο ή σε εργασίες όπως η αποκομιδή απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα, έχουν καταγραφεί περίπου 20 περιστατικά στις συγκεκριμένες περιοχές. Όπως ανέφερε, μετά από περιόδους έντονων βροχοπτώσεων και την άνοδο της θερμοκρασίας, δημιουργούνται στάσιμα νερά, όπου συσσωρεύονται ακαθαρσίες από βιολογικά υγρά τρωκτικών ή άλλων μολυσμένων ζώων, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης.

Η νόσος, όπως τόνισε, εμφανίζεται στους περισσότερους ως γριπώδης συνδρομή. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρές επιπλοκές, όπως ηπατονεφρική ανεπάρκεια, μηνιγγίτιδα, ακόμη και θάνατο.

Επειδή πρόκειται για βακτηριακή λοίμωξη, η έγκαιρη χορήγηση αντιβίωσης μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη θεραπεία. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται σε όσους εμφανίζουν πυρετό, ιδιαίτερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου, να απευθύνονται άμεσα σε γιατρό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε δραστηριότητες όπως αγροτικές εργασίες ή καθαρισμοί (π.χ. σε υπόγεια), όπου συνιστάται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως γάντια, κλειστά παπούτσια και μακριά ρούχα.

Κρίνεται επίσης απαραίτητο, το καλό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών πριν από την κατανάλωση, καθώς υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης από το έδαφος.

Όπως επισημάνθηκε, απαιτούνται εκτεταμένες μυοκτονίες, σωστή αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός περιοχών με στάσιμα νερά, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ