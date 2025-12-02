Λεωφόρος Ποσειδώνος: Ποια σημεία αποκλείονται από την κυκλοφορία από σήμερα έως τις 5 Δεκεμβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοστούν από σήμερα Τρίτη (2/12), έως την Παρασκευή (5/12) επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της λεωφόρου, κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 το πρωί της επομένης, ως εξής:

Σήμερα Τρίτη (2/12)

Στο ύψος της συμβολής της με την Λ. Αλίμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στις 3/12 και 04/12

Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Γρ. Λαμπράκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλιαγμένη, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Την Παρασκευή (5/12)

Στο ύψος της Λ. Αλίμου, στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο εξόδου (προς Λ. Αλίμου), ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Στο ύψος της Πλ. Βεργωτή, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας. Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.