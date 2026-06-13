Λεωφορείο έπεσε σε κολώνα στα Άνω Λιόσια: Τρεις τραυματίες

Ατύχημα με αστικό λεωφορείο καταγράφηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (12/6), όταν το όχημα έπεσε πάνω σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στα Άνω Λιόσια.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, από το ατύχημα με το λεωφορείο στα Άνω Λιόσια, τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες οι οποίοι μεαφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχημα στα Άνω Λιόσια με το αστικό λεωφορείο να πέφτει σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ, ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ