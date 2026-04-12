Λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ, τραμ: Τι ισχύει για Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τις ημέρες του Πάσχα

The LiFO team
Με ειδικά δρομολόγια και αλλαγές κινούνται τις ημέρες του Πάσχα λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ και τραμ.

Με διαφοροποιημένο πρόγραμμα συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με τις τροποποιήσεις στα δρομολόγια να παραμένουν σε ισχύ έως και την Τρίτη του Πάσχα.

Λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ, τραμ: Πώς κινούνται

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή του Πάσχα (12/4)

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Δευτέρα του Πάσχα (13/4)

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη του Πάσχα (14/4)

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ έως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ έως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

