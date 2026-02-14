Λένα Παπαληγούρα: Ο επικήδειος στην κηδεία του πατέρα της Αναστάση - «Είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια»

Τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα, πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και πατέρα της ηθοποιού Λένας Παπαληγούρα, με πλήθος κόσμου από τον χώρο της πολιτικής και του πολιτισμού να δίνει το «παρών».

Η Λένα Παπαληγούρα διάβασε και τον επικήδειο στην κηδεία του πατέρα της, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «στις δύσκολες ημέρες της ασθένειάς του είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του με φροντίδα, ανακούφιση και αγάπη. Ο πατέρας μου έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του Βαρβάρας. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

«Θα έπρεπε λοιπόν το κράτος μας να αρχίσει και αυτό, όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού να στηρίζει με κάθε τρόπο προγράμματα που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν τις τελευταίες τους ημέρες στα σπίτια τους, με σεβασμό, χωρίς πόνο, μέσα στην αγκαλιά των ανθρώπων τους. Γιατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται στο πώς στέκεται δίπλα σε όσους φεύγουν. Με φροντίδα, αγάπη και ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ», κατέληξε.

Αναστάσης Παπαληγούρας: Παρόντες στην κηδεία δύο πρώην πρωθυπουργοί

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη (12/2) σε ηλικία 78 ετών, και υπήρξε ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διατηρώντας κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας τα χαρτοφυλάκια των υπουργείων Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας.

Η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι στο Α' νεκροταφείο, με την οικογένειά του να προβαίνει σε σχετική έκκληση, αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών.

Πλήθος στελεχών της ΝΔ έδωσαν το «παρών» στο τελευταίο αντίο, μεταξύ αυτών, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της ΝΔ Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο ΥΠΕΘΑ Νίκος Δένδιας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο πρώην υπουργός Βύρων Πολύδωρας. Παρούσα ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας.

Στιγμιότυπο από την κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα / Eurokinissi

Κάδρο με τον Αναστάση Παπαληγούρα / Eurokinissi

Η Λένα Παπαληγούρα και η οικογένειά της στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα / Eurokinissi

Ο Αντώνης Σαμαράς στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα / Eurokinissi

Ο Βασίλης Κικίλιας στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα