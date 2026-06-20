Λέκκας και Γκανάς για σεισμούς κοντά στη Γαύρο: «Συνηθισμένο φαινόμενο, να γίνει έλεγχος σε παλιές οικίες»

Οι σεισμοί που έγιναν αισθητοί τόσο στη Γαύδο όσο και στη νότια Κρήτη δεν δημιουργούν ανησυχία στους σεισμολόγους.

Νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή έξι χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Έξι λεπτά αργότερα, στις 12:37, ακολούθησε δεύτερη, ισχυρότερη σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

Τι λένε Ευθύμιος Λέκκας και Αθανάσιος Γκανάς για τους σεισμούς

Ο Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), δήλωσε:

«Οι σεισμοί αυτοί προκλήθηκαν από ένα εγκάρσιο ρήγμα προς το ελληνικό τόξο, προς τη διάταξη του ελληνικού τόξου με διεύθυνση βορειοδυτική – νοτιοανατολική. Είναι σεισμοί οι οποίοι είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή έχει και την μεγαλύτερη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο».

Σύμφωνα με τον διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιο Γκανά «η δεύτερη δόνηση είναι ισχυρή και θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος στις παλιές οικίες της Γαύδου και των νότιων παραλίων Σφακίων και περιοχές Νότιο Ρέθυμνο».

Σεισμοί κοντά στη Γαύρο: Κλειστό το Φαράγγι της Σαμαριάς

Την ώρα των δύο δονήσεων, βρίσκονταν εκατοντάδες επισκέπτες στο Φαράγγι της Σαμαριάς, το οποίο θα παραμένει κλειστό, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ σημείωσε ότι κατόπιν σχετικών οδηγιών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), αποφασίστηκε η μη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού για προληπτικούς λόγους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, cretalive