Λέκκας για σεισμούς στην Εύβοια: «Θα μας ταλαιπωρήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα»

Για τους σεισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στην Εύβοια μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ (Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), Ευθύμης Λέκκας.

Αναφερόμενος στην περιοχή του Μαντουδίου και του Προκοπίου στην Εύβοια, εξήγησε στο «ΕΡΤ Επικαιρότητα», ότι χαρακτηρίζεται από μια ιδιόμορφη σεισμικότητα, με μέτριους σεισμούς αλλά παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα. Ο καθηγητής εκτιμά ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη.

Όπως σημείωσε: «Θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών για κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορούμε να το προσδιορίσουμε λόγω της ιδιορρυθμίας της περιοχής».

Στη συνέχεια, εξήγησε: «Υπάρχουν μικρά αλλά ενεργά ρήγματα, τα οποία συγκροτούν μεγαλύτερες ζώνες και ενεργοποιούνται κατά περιόδους, προκαλώντας αυτές τις σεισμικές ακολουθίες», εξήγησε.

Σεισμοί στην Εύβοια: Οι οδηγίες προς τους κατοίκους

Ερωτηθείς για συστάσεις προς τους κατοίκους, ο Ευθύμιος Λέκκας τους καλεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές από άλλες δονήσεις στο παρελθόν.

«Οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφεύγουν τα σπίτια που έχουν υποστεί βλάβες σε προηγούμενους σεισμούς, ιδιαίτερα παλαιές κατασκευές. Επίσης, να μην κινούνται σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις και απότομες μορφολογικές ασυνέχειες, όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων», όπως ενημέρωσε.

Σεισμοί στην Εύβοια: Ζημιές και κατολισθήσεις

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ζημιές σε σπίτια και καταστήματα. Με δηλώσεις του στο evima.gr ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης ανέφερε: «Αυτή την ώρα επικρατεί πανικός στον κόσμο καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Έγιναν ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά, και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι όπου γινόταν βάφτιση και ο ιερέας πετάχτηκε έξω».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο δήμαρχος Μαντουδίου αναφέρθηκε σε εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλη την περιοχή, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός και ειδικά συνεργεία βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Ο δήμαρχος μίλησε για κατολισθήσεις σε Βλαχιά, Δαφνούλα και άλλα σημεία.

Βίντεο από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο σεισμός στην Εύβοια δημοσιεύθηκε στο evima, καταγράφοντας την αντίδραση ατόμων που βρίσκονταν σε επιχείρηση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews