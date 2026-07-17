Λέκκας για Κυψέλη: Οι αιτίες των ρωγμών - Ο ρόλος των γεωλογικών χαρακτηριστικών

Ο Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος ΟΑΣΠ, μίλησε στην ΕΡΤ για το ζήτημα με τις ρωγμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, στην περιοχή που εκτελούνται εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Ο κ. Λέκκας τόνισε πως, με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν διαφαίνεται πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτιρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στις αιτίες του φαινομένου στην Κυψέλη, διευκρινίζοντας ότι «τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα», αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας.

Πότε εμφανίστηκαν τα προβλήματα στην Κυψέλη

Όπως εξήγησε, τα προβλήματα εμφανίστηκαν μετά το περιστατικό εξόδου υλικών από το υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, όταν πιέσεις από τη διάνοιξη της σήραγγας οδήγησαν στην ανάδυση υλικών στην επιφάνεια, ενώ μεταξύ άλλων πρόσθεσε πως «από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ότι δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι στην περιοχή κυριαρχεί ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένας γεωλογικός σχηματισμός που έχει υποστεί αλλοιώσεις και είναι ευάλωτος σε συμπιέσεις και καθιζήσεις, ενώ υπενθύμισε ότι η περιοχή διασχίζεται από παλαιές κοίτες ποταμών, γεγονός που επηρεάζει τη συμπεριφορά του υπεδάφους.

Ο καθηγητής ανέφερε ότι οι ζημιές που έχουν διαπιστωθεί αφορούν κυρίως αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτιρίων και τριχοειδείς ρωγμές, οι οποίες, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των οικοδομών.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη στατική επάρκεια κτιρίων στην Κυψέλη

«Οι ζημιές που έχουν παρατηρηθεί δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κτιρίων» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας, προσθέτοντας πως «οι περισσότερες φθορές αφορούν αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτιρίων και τριχοειδείς ρωγμές.». Επιπλέον όπως είπε, οι αρμοί υπάρχουν ακριβώς για να απορροφούν τέτοιου είδους μετακινήσεις, ενώ οι μέχρι στιγμής φθορές δεν θεωρούνται κρίσιμες.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου στην Κυψέλη με σύγχρονα όργανα και μετρήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η εξέλιξή του και να ληφθούν, εφόσον χρειαστεί, πρόσθετα μέτρα.

«Δεν είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί, αλλά χρειάζεται στενή επιτήρηση της εξέλιξής του» υπογράμμισε ο κ. Λέκκας επισημαίνοντας πως «απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου με σύγχρονα όργανα και εργαλεία.»

Υπενθύμισε ακόμη ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κατά τη διάνοιξη σηράγγων, επισημαίνοντας όμως ότι η περίπτωση της Κυψέλης δεν παρουσιάζει μέχρι στιγμής στοιχεία που να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ