Λέκκας για Άνω Γλυφάδα: «Η ανάπτυξη των περιοχών έγινε χωρίς τις κατάλληλες μελέτες»

Στο ΣΚΑΪ μίλησε ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας για την κακοκαιρία που έπληξε την χώρα και προκάλεσε ζημιές σε αρκετές περιοχές.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «τα δύσκολα έχουν περάσει για τον νομό Αττικής και τις υπόλοιπες περιοχές που επηρεάστηκαν».

Τι ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας για την κακοκαιρία και τις συνέπειες

«Τώρα έχουμε την εκδήλωση των φαινομένων στο ανατολικό Αιγαίο και εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα», τόνισε ο καθηγητής.

Αναφορικά με τα προβλήματα στην Άνω Γλυφάδα, ο Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε ότι, «αυτό είναι επόμενο γιατί η ανάπτυξη των περιοχών, και κυρίως των ακριβών περιοχών, αν μπορώ να το πω έτσι, έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες διαδικασίες, χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, δίχως να υπάρχει ένας ασφαλής πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός».

«Προσφέρουν μεγάλα ποσά φερτού υλικού γιατί διαβρώνονται εύκολα. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Είναι ότι εκτός από το νερό που πέφτει, και έπεσε πάρα πολύ νερό, δεν το περιμέναμε αυτό, είναι και η λεγόμενη στερεοπαροχή, δηλαδή τα στερεά φερτά υλικά τα οποία παρασύρονται και τα οποία αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία».

Ο ίδιος τόνισε ότι στα χαμηλότερα μέρη είδαν προβλήματα καθώς υπάρχουν οι ίδιες «παθογένειες».

Αναφορικά με το πότε κάτι τέτοιο μπορεί να φτιαχτεί, ο Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε ότι «δεν γίνεται πια, είναι μία κληρονομημένη αμαρτία».