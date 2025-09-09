Λέκκας για 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: «Η περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μετά τον σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στον Σχοινιά και τα Στύρα Ευβοίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 2,3 χιλιόμετρα, με τη δόνηση να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και στην Αθήνα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας τόνισε ότι πρόκειται για περιοχή που δεν έχει δώσει ιστορικά μεγάλους σεισμούς, ενώ εκτίμησε πως είναι πιθανό να ακολουθήσουν μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε όλα τα δεδομένα», σημείωσε.



