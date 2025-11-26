Λειψυδρία: Τι ισχύει τελικά με την κήρυξη έκτακτης ανάγκης στην Αττική

Δεν έχει υπάρξει απόφαση της ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) που να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας την Αττική.

Την παραπάνω δήλωση έκανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας φυσικού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

Λειψυδρία: Υπάρχει απόφαση για Πάτμο και Λέρο, τι ισχύει για την Αττική

Όπως διευκρίνισε, όποτε και αν υπάρξει τέτοια απόφαση θα σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθούν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων αλλά δεν έχει καμία συνέπεια για τους πολίτες, ούτε τίθεται θέμα περιορισμού της κατανάλωσης ή αύξησης της τιμής του νερού.

Ο κ. Βαρελίδης ωστόσο επιβεβαίωσε ότι πράγματι υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία στα νησιά της Πάτμου και της Λέρου.

Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δίνεται η δυνατότητα στους δήμους των δύο νησιών να αποδεσμεύσουν άμεσα κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να προχωρήσουν σε έργα ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων μέσω αφαλατώσεως και άλλων αναγκαίων δράσεων και έργων.

Λειψυδρία: Η κατάσταση η Αττική

Υπό την πίεση της σταδιακής μείωσης των υδατικών αποθεμάτων, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η υδροδότηση της Αττικής τις επόμενες δεκαετίες θα διασφαλιστεί με τεχνικά έργα και θεσμικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του συστήματος.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ, παρουσιάστηκε στις αρχές του Νοεμβρίου ένας πολυεπίπεδος οδικός χάρτης για τη διαχείριση της λειψυδρίας στην Αττική, που αποτελεί πια ένα διαρκές και εντεινόμενο πρόβλημα, ιδίως μετά τις συνεχείς καταγραφές χαμηλής υδροφορίας. Στόχος του νέου σχεδίου είναι όχι μόνο η αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης αλλά και η δημιουργία υποδομών και θεσμικών εργαλείων για την υδατική ασφάλεια των επόμενων δεκαετιών.

Όπως εξήγησε αναλυτικά στην παρουσίασή του ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας, ενώ κατατάσσεται δεύτερη μετά την Κύπρο στη λίστα με τις χώρες που αντιμετωπίζουν το υψηλότερο υδατικό στρες στην Ευρώπη. «Η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες μεσογειακές, περιλαμβάνεται στις χώρες που προβλέπεται πως θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με το νερό στο μέλλον. Η ευρύτερη περιοχή της χώρας μας είναι από τις πιο ευάλωτες και άμεσα επηρεαζόμενες από την κλιματική κρίση παγκοσμίως», τόνισε.

Μέχρι το 2021, τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν σταθερά στο 1,1 δισ. κυβικά μέτρα, όμως από το 2022 και έπειτα η ετήσια μείωση αγγίζει πλέον τα 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Παράλληλα, καταγράφεται πτώση της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης κατά περίπου 25%, αύξηση της εξάτμισης κατά 15% και αύξηση της κατανάλωσης νερού κατά περίπου 6%.

«Όλα αυτά τα στοιχεία συντείνουν στο γεγονός ότι η Ελλάδα, μετά την Κύπρο, θα αντιμετωπίσει το υψηλότερο υδατικό στρες στη νότια Ευρώπη. Ως υδατικό στρες εννοούμε το ποσοστό του διαθέσιμου νερού μιας περιοχής που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση – στη χώρα μας αυτό φτάνει το 70%», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος. Όπως είπε, το υπουργείο παρέλαβε τις πρώτες επιστημονικές αναλύσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν τα υδρολογικά στοιχεία που δείχνουν ότι η λειψυδρία παραμένει και εντείνεται. «Διανύουμε, μάλιστα, το δεύτερο πιο σημαντικό επεισόδιο έμμονης ξηρασίας των τελευταίων δεκαετιών».

Σημειώνεται πως η έμμονη ξηρασία είναι τα μακρά χρονικά διαστήματα συνεχούς ή επαναλαμβανόμενης έλλειψης βροχοπτώσεων, τα οποία οδηγούν σε σωρευτική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων.