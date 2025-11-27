Λειψυδρία: Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν Λέρος και Πάτμος – Τι σημαίνει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού» για τη λειψυδρία τέθηκαν Λέρος και Πάτμος, έπειτα από σχετική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΥ).

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος των δήμων των δύο νησιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επάρκειας και ποιότητας νερού.

Ο δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κοττάκης, περιέγραψε την κατάσταση ως οριακή με την επάρκεια αλλά και την ποιότητα νερού.

Το μισό νησί υδροδοτείται από δύο μονάδες αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων ημερησίως. Το υπόλοιπο νησί τροφοδοτείται από γεωτρήσεις, οι οποίες έχουν φτάσει σε μεγάλο βάθος λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας.

Ο δήμαρχος Λέρου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ποιότητα του νερού, το οποίο όπως τόνισε είναι χαμηλής ποιότητας, μη κατάλληλο υγειονομικά και συχνά ακατάλληλο ακόμη και για γεωργική χρήση.

Ο δήμος έχει ήδη ζητήσει χρηματοδότηση για τρίτη μονάδα αφαλάτωσης 1.000 κυβικών, ώστε το νησί να αποκτήσει ενιαία, καθαρή και επαρκή παροχή νερού.

Σε σχέση με το δομικό φορτίο στο νησί, ο κ. Κοττάκης ανέφερε πως εδώ και δύο χρόνια δεν εγκρίνονται άδειες για πισίνες, λόγω των ορίων κατανάλωσης που επιβάλλονται από τη λειψυδρία.

Λειψυδρία: Τι σημαίνει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τι αλλάζει

Μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews ο καθηγητής Διαχείρισης Υδροφορέων του ΕΜΠ Ανδρέας Καλλιώρας, η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης, αυτή είναι διοικητική και επιτρέπει στους δήμους να εξασφαλίσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα κονδύλια αυτά αφορούν:

ενίσχυση υδατικών αποθεμάτων,

αναβάθμιση και επέκταση δικτύων,

εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,

επίσπευση έργων που δεν είχαν μέχρι σήμερα χαρακτηριστεί «ώριμα».

Η απόφαση δεν συνεπάγεται άμεσα μέτρα για τους πολίτες, όπως περιορισμούς κατανάλωσης, αλλά προορίζεται να επιταχύνει κρίσιμες υποδομές.

Ο κ. Καλλιώρας, διευκρίνισε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου όπου τα αποθέματα νερού λιγοστεύουν.

Λειψυδρία: Τι συμβαίνει με την Αττική

Ανησυχητική είναι η κατάσταση και στην Αττική, σχετικά με τα αποθέματα νερού της Αττικής.

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Καλλιώρα, τα αποθέματα των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ στο Μόρνο είναι περίπου 100 εκατ. κ.μ. λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Η Αθήνα καταναλώνει περίπου 250 εκατ. κ.μ. νερού τον χρόνο.

Οι τροφοδοσίες προέρχονται από τον Εύηνο, τον Μόρνο, την Υλίκη τον Μαραθώνα και τα αντλιοστάσια εφεδρείας στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού.

Η μείωση των αποθεμάτων έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για μεγάλα νέα έργα, μεταξύ των οποίων και επένδυση μισού δισ. ευρώ για υδρολογική ενίσχυση μέσω αξιοποίησης των ποταμών της περιοχής Κρικελλιώτη και Καρπενησιώτη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ